Adele: Karriere-Aus! Die Fans sind fassungslos!

In Las Vegas sollte Adele eigentlich an zwölf Wochenenden hintereinander an jeweils zwei Abenden performen – offenbar zu viel für die sensible Sängerin! Die Befürchtung, vielleicht nicht perfekt abliefern zu können, scheint dazu beigetragen zu haben, dass Adele in einen wahren Perfektions-Wahn verfiel: Das SoundSystem im "Caesars Palace" (das immerhin für Weltstars wie Céline Dion oder Mariah Carey gut genug war!) musste komplett ausgetauscht werden, ebenso die Video-Leinwand.

Adele legte sich Insidern zufolge mit dem langjährigen Technik-Manager des Hotels an, die Kosten für die Bühnenausstattung stiegen in schwindelerregende Höhen, und für das ganze Team wurde die Produktion zu einem "absoluten Albtraum", wie ein anwesender Reporter der "Daily Mail" verriet. Am Ende für nichts...