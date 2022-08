Adele: Mieser Betrug! Ihr Freund hat ihr das Herz gebrochen

Er bricht Adele das Herz

Besonders bitter für Adele: Es ist nicht das erste Mal, dass der Manager, der mehrere US-Superstars zu seinen Klienten zählt, trotz seiner Beziehung mit der Britin fremdturtelt! Selbst an Adeles Geburtstag im Mai feierte er lieber in einem Nachtclub in Miami statt mit seiner Freundin – und ließ auch dort nichts anbrennen: "Es waren jede Menge schöne Frauen vor Ort, die ständig an seinen Tisch kamen", verriet einer der Gäste.

Und das ist längst nicht alles! Im Januar gab es sogar Gerüchte, dass Rich die "Easy On Me"-Sängerin betrogen hat und das der wahre Grund für die Absage ihrer Las-Vegas-Shows sei … Während Adele fleißig für ihre anstehenden Auftritte probte, soll ihr Liebster sich nur wenige Hundert Meter von ihr entfernt beim Nobel-Italiener "Carbone" mit einer anderen vergnügt haben. Das behauptet zumindest der Kellner, der Rich damals bediente. Immer wieder diese Gerüchte, Geschichten und Hinweise – dabei dachte Adele, dass Rich der Richtige ist! Gerade erst kaufte das Paar sich eine Villa in Beverly Hills für 57 Millionen Euro, sogar von einer Verlobung war bereits die Rede, nachdem Adele sich bei den BRIT Awards mit einem verdächtigen Klunker am Finger zeigte. Bleibt zu hoffen, dass Rich Paul sich nicht doch noch als notorischer Fremdgeher entpuppt und Adele das Herz bricht. "Ich wurde in meinem Leben schon so oft verletzt", gesteht die Soul-Diva schließlich – und das wünscht man ihr kein weiteres Mal …

