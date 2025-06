Adele Neuhauser: Trauriges "Tatort"-Aus nach 15 Jahren! Das ist der Grund

Andere gehen in Rente – Adele Neuhauser startet mit 66 noch einmal so richtig durch! Erst heute, im reiferen Alter, hat die Schauspielerin eine Leichtigkeit gefunden, die ihr viele Jahre fehlte. "Endlich bin ich alt genug, um jung zu sein", bringt sie ihr Gefühl auf den Punkt. "Ich habe zwar schon früher in meinem Leben viele mutige, eigenwillige Schritte getan – aber da klang immer eine gewisse Schwere mit", erinnert sie sich. "Jetzt fühlt sich alles anders an, unbelasteter." Wohl auch darum traut sie sich heute etwas, wofür so manche Kollegin sie für verrückt halten könnte!