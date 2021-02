Adeline Norberg: Endlich meldet sie sich zurück

Nach fast zwei Monaten hat Adeline traurige Worte bei Instagram. "Mit traurigen Nachrichten bin ich heute aufgewacht. Du wirst immer in meinem Herzen sein und geliebt von denen, die dir am nächsten standen. Ich habe dich lieb. Ruhe in Frieden", schreibt sie in der Story mit gebrochenem Herzen. Denn ihre Großmutter ist gestorben, Christine Tiggemann, die Mutter von Schlagersänger Michael Wendler.

Ein herzzerreißender Grund für ein Social Media Comeback.