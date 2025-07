"Age of Attraction": Was hinter Netflix' umstrittenster Datingshow steckt

Netflix hat es wieder getan: Mit dem neuen Datingformat "Age of Attraction", das 2026 weltweit an den Start gehen soll, entfacht der Streamingriese bereits vor der ersten Folge eine hitzige Debatte. Der Grund: In der Show sollen Singles zwischen 22 und 59 Jahren ihr Liebesglück finden – ungeachtet aller Altersunterschiede. Doch was als modernes Experiment gedacht ist, wird im Netz bereits jetzt von vielen als problematisch empfunden.