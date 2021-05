Fit zuhause: Welche Airtrack-Matte ist die beste?

In Corona-Zeiten nehmen die Menschen vermehrt zu: So hat etwa das Robert Koch-Institut 23.000 Menschen nach ihrem Gewicht vor und nach dem Lockdown befragt. Das Ergebnis: Im Durchschnitt brachten die Befragten mindestens ein Kilogramm mehr auf die Waage. Das liegt nicht nur an der Corona-bedingten Umstellung der Essgewohnheiten, sondern auch am Wegfall vieler sportlicher Aktivitäten. Selbst draußen sind bestimmte Sportarten nicht erlaubt – und der meiste Hallensport ist sowieso verboten. Willst du also trotz Corona fit bleiben oder abnehmen und dafür nicht immer nur joggen gehen, musst du kreativ werden. Jede Menge tolle Möglichkeiten für Sessions zuhause eröffnet dir eine Airtrack-Matte.