Sophia Thiel Erfahrungen: Das 12-Wochen-Programm im Test

Vom absoluten Sport-Muffel zur Fitness-Queen: Sophia Thiel hat das geschafft, was viele sich immer wieder zum Neujahrsvorsatz machen. Als eine der ersten Fitness-Influencerinnen Deutschlands hat sie es geschafft, unzählige Follower auf Instagram, Youtube und Co. mit dem Sport-Fieber zu infizieren. Klingt alles schön und gut, aber was steckt wirklich hinter dem Sophia-Hype? Ich will es ganz genau wissen. Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich in Sachen Fitness mittlerweile auf einem sportlichen Level angekommen bin, doch das war nicht immer so. Ballsportarten konnten mich noch nie begeistern, Joggen ist nicht mein Ding und generell klang Netflix and Chill in meinen Ohren immer besser als Schwitzen im Gym. Mein Fitnessprofil? Nicht existent.

Bis ich beschlossen habe: so nicht! Den Anfang hat ein harmloser Hula-Hoop-Reifen gemacht (Ja, auch ich bin dem Trend absolut verfallen). Mittlerweile lasse ich nichts aus, mein Herz schlägt für intensives HIIT-Training, auspowernde Kickbox-Einheiten und alles, wo man so richtig ins Schwitzen kommt. Das einzige was mich noch nie begeistern konnte, ist Krafttraining. Liegestützen sind mein absoluter Endgegner, Langhanteln zu langweilig. Ich bin also genau die richtige Kandidatin für ein 12-Wochen-Programm von Kraftsportlerin Sophia Thiel...