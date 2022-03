Akira Takarada: Der "Godzilla"-Star ist tot

Nähere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt. In dem "Godzilla"-Film spielte er die Rolle des Hideto Ogata und 1964 in “Mothra VS Godzilla” den Reporter Ichiro Sakai. Danach folgten zahlreiche weitere Rollen - so stand der Schauspieler auch für “Frankenstein und die Ungeheur aus dem Meer” (“Godzilla VS The Sea Monster”) vor der Kamera. Er arbeitete nicht nur als Schauspieler, sondern war auch als Synchronsprecher tätig.

