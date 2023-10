Al Bano: Fiese Masche von Ex-Partnerin Loredana!

Eigentlich sah es so aus, als ob der Sänger und seine Ex-Frau Romina Power ein Liebes-Comeback feiern würden. Angeblich wollten sich die beiden sogar wieder das Ja-Wort geben! Doch jetzt hat Al Bano alles vermasselt. Zwar lud er zu seinem 80. Geburtstag im Mai Loredana auf Rominas Wunsch hin aus, doch die hübsche Blondine ließ nicht locker, umwarb ihn, suchte immer wieder seine Nähe. Und Al Bano? Der ließ sich bezirzen. Und zeigte sich am Wiegenfest seiner Ex-Geliebten selig lächelnd an ihrer Seite – Torte und XXL-Blumenstrauß inklusive.

Romina wird es gar nicht gefallen, dass Al Bano sich nicht zwischen ihr und ihrer Rivalin entscheiden kann. Und der Italo-Barde muss aufpassen, dass er nicht bald ganz allein dasteht.