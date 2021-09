Albert und Charlène von Monaco: Was tun sie nur ihren Zwillingen an?

Glaubt man den Bekanntmachungen des Palastes, wird Charlène erst in einigen Wochen nach Monaco zurückkehren. Wegen gesundheitlicher Probleme weilt die Fürstin seit März in Südafrika, heißt es. Doch Albert ist in Erklärungsnot – immer lauter werden die Gerüchte, dass eine Scheidung kurz bevorsteht. Charlène habe "Monaco nicht im Zorn verlassen", betonte er jetzt laut "Freizeitwoche" beim Besuch der Kieler Woche. Warum sich der Monarch so spät meldet, ist für viele unverständlich. Man fragt sich: Was tun Albert und Charlène ihren Kindern mit ihrem Verhalten bloß an?