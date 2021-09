Fürst Albert: Jetzt packt er über Charlènes Gesundheitszustand aus

"Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie hat noch ein paar Untersuchungen. In den nächsten Tagen werden wir wissen, wann sie wieder reisen kann", soll Fürst Albert laut "Brisant" erklärt haben. Beruhigende Worte, die zeigen: Der Fürstin geht es schon erheblich besser und plant bereits ihre langersehnte Rückkehr ins Fürstentum! Vor allem Fürst Albert freut sich darauf, seine Frau schon bald wieder an seiner Seite zu haben. So ergänzt er laut "Leute heute": "Ich hätte ihr gerne mehr zur Seite gestanden, aber es gab Reisebeschränkungen wegen Covid und andere Verpflichtungen. Ich konnte nicht die ganze Zeit bei ihr sein." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass der Fürst und die Fürstin diese schlimme Zeit bald hinter sich lassen können...