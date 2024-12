Aleks Petrovic & Vanessa: Nach Christinas Schwangerschaft - Sie verkünden auch Baby-News!

Drama, Überraschungen und... eine Schwangerschaft! Bei den "Reality Awards" in Köln ließ Christina Dimitriou (32) die Babybombe platzen – und zwar live auf der Bühne. Mit einem strahlenden Lächeln verkündete sie: "Ich bin schwanger!" Doch einer verpasste den emotionalen Moment: Ex-Freund Aleks Petrovic (33). Warum? Der "Sommerhaus"-Star war in dem entscheidenden Augenblick auf der Toilette! Als er zurückkam, hatte Christina längst das Geheimnis ausgeplaudert. Und Aleks? Der stand erst einmal verdutzt da, während das Publikum jubelte. Tja, blödes Timing! Doch Aleks will sich eh viel lieber auf seine eigene Familienplanung konzentrieren...