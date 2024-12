Christina Dimitriou wird Single-Mama: Wer ist der Vater?

Ob "Beef des Jahres", "Lovestory des Jahres", "Lustigster Realitystar" oder "Beliebteste Reality-Show des Jahres" – am gestrigen Abend versammelte sich das deutsche Who is Who des Trash-TV. Das Moderationsduo aus Sophia Thomalla (35) und Olivia Jones (55) führte durch die Veranstaltung mit Unterstützung von Laudator:innen. In der Kategorie "Trennung des Jahres" war das Christina Dimitriou – und diese Laudatio hatte es in sich!