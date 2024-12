Aleks Petrovic & Vanessa Nwattu: Neustart in Dubai! Das TV-Paar ist ausgewandert

Damit räumt Aleks alle Vorurteile über das Leben in Dubai aus dem Weg: "Alles ist richtig locker und entspannt, Rechte gibt es für jeden", betont er zufrieden. Auch die diversen Gerüchte über Verbote des Landes sind dem 33-Jährigen durchaus bekannt: "Das stimmt alles gar nicht", stellt Aleks klar. "Das war vielleicht vor 20 Jahren so. Dubai hat sich so krass entwickelt in den letzten 50 Jahren. Dementsprechend ist auch alles viel moderner geworden. Die Leute haben ein veraltetes Bild."