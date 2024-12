Yasin Mohamed: So mies verhielt er sich gegenüber Ex Alicia!

Mit ihrer neuen Beziehung scheint Alicia ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Der Musiker Loracio schenkt ihr genau das, was sie sich nach den turbulenten Erfahrungen mit Yasin erhofft hat: Stabilität und gegenseitigen Respekt. "Es fühlt sich so gut an, endlich offen darüber reden zu können und einfach glücklich zu sein", verrät sie. Ihre Fans freuen sich mit der Sängerin und wünschen ihr, dass sie mit Loracio die Liebe findet, die sie verdient.