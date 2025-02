Alessandra Meyer-Wölden: Traurige Wahrheit! "Hang zu toxischen Liebesbeziehungen"

Alessandra Meyer-Wöldens Vater, der Anwalt Axel Meyer-Wölden (†56), starb an Leberkrebs, als Alessandra gerade einmal 14 Jahre alt war. Seine Krankheit zog sich über Jahre und sein Wunsch, dass Alessandra und ihr Bruder ihn in guter Erinnerung behalten sollten, brachte die Geschwister nach Florida (USA) in eine Tennis-Akademie. Diese Entscheidung bedeutete jedoch, dass sie vor seinem Tod nicht Abschied nehmen konnten – ein Schmerz, der Alessandra bis heute begleitet.