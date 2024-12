Alessandra Meyer-Wölden: Unter Schmerzen in die Klinik! "Ich konnte mich nicht mehr bewegen"

Richtig schmerzhaft sei es allerdings erst zwei Tage später geworden. Zurück in Deutschland entschied sich das Model dazu, ein Krankenhaus aufzusuchen - die richtige Entscheidung, wie sich schnell herausstellte. "Ich konnte mich nicht mehr bewegen", erinnert sich Sandy. In der Klinik bekam sie dann mehrere Spritzen, die dafür sorgten, dass die Podcasterin die Aufzeichnung der neuen Folge in Osnabrück wahrnehmen konnte.