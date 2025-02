Alessia Herren: Pipi-Zoff mit Edith! Jetzt eskaliert es im Dschungelcamp

Alessia fühlt sich bloßgestellt. Den Pipi-Verdacht will sie nicht auf sich sitzen lassen. "Erstens pinkel ich nicht im Stehen", stellt sie klar und spricht auch Edith drauf an – vor dem kompletten Camp.

"Ich bin eine hygienische, saubere Frau und du stellst mich hier gerade bloß, als würde ich die Toilette vollpinkeln wie ein kleines Kind!", wütet sie. Sie will nicht länger drüber reden, erklärt stattdessen: "Ich war das. Ich hab' die Toilette vor ganz Deutschland komplett jedes Mal angepinkelt – denn ich stehe ja unter ständiger Beobachtung von Edith!"

Sie redet sich immer weiter in Rage und schimpft auf ihre Mistreiterin: "Wie ein Teufel! Ratte! Ratte, Ratte, einfach! Will mir was von Hygiene erzählen, aber hat überall Dreck am Körper, Alter. Das war das letzte Mal, dass ich mit dir gesprochen habe. Ich möchte mit dir in diesem Camp nicht mehr sprechen, weil du mich so bloßgestellt hast!"