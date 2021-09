Alessia Herren: Prügel-Drama! Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Jasmin Herren hat gegen die Tochter von Willi Herren eine Anzeige erstattet. Die Vorwürfe lauten Morddrohungen und Körperverletzung. "Warum hat sie nicht den Notruf gewählt, obwohl sie doch in der Nacht von Willis Tod noch per Videoanruf mit ihm Kontakt gehabt habe", hatte Alessia Herren bei Instagram gepostet. Damit warf sie Jasmin indirekt unterlasse Hilfeleistung vor. Die Vorwürfe will Jasmin Herren nicht auf sich sitzen lassen.