Alessia Herren: Total verwandelt! Darum hat sie sich so verändert

InTouch Online hakte beim Presse-Call nach dem Finale bei Alessia nach, warum sie im "Sommerhaus" so oft ausgeflippt ist, aber im Dschungelcamp so ruhig bleiben konnte.

"Ich bin jung und aus Fehlern lernt man. Nach dem 'Sommerhaus' konnte ich mich von einer ganz anderen Seite reflektieren, weil ich gesehen habe, wie ich ausflippen kann, wenn ich mich mit meinem Partner streite oder mit den Mitkandidaten", erklärte sie und sagte weiter: "Das hat mir einfach gezeigt: Alessia, du bist jetzt Mama und du musst in gewissen Situationen einfach ruhiger bleiben und nicht so ausfallend werden. Das habe ich mir einfach vorgenommen, mich in dieser Hinsicht zu verbessern." Offensichtlich mit Erfolg.

