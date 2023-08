Alex Collins: Horror-Unfall! Der NFL-Star stirbt mit nur 28 Jahren

Es ist so furchtbar! Der ehemalige NFL-Profi Alex Collins ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem Unfall in Florida ums Leben gekommen. Wie "CBS News Miami" berichtet, war er am vergangenen Sonntag in Fort Lauderdale unterwegs, als sein Motorrad mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Dabei flog der junge Mann durch die Scheibe des Autos. Am Unfallort konnte er nur noch für tot erklärt werden.