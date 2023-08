Sixto Rodriguez: Der Sänger ist tot!

Geboren in Detroit im Jahr 1942 als Sohn mexikanischer Einwanderer, begann Rodriguez bereits in jungen Jahren seine musikalische Reise. Trotz einiger kleiner Auftritte nach der Schulzeit und paralleler Arbeit in der Autoproduktion blieb der große Durchbruch jedoch aus. Doch das Schicksal führte zu einer überraschenden Wendung. Jahre später wurden seine Hits, wie "Sugar Man", "I Wonder" und "Climb Up On My Music", in Ländern wie Australien und vor allem Südafrika zu Kultklassikern, die die Herzen junger Menschen berührten und ihren Protest gegen das Apartheid-Regime ausdrückten.

Der Höhepunkt seiner Karriere war jedoch die preisgekrönten Dokumentation "Searching for Sugar Man", die die erstaunliche Lebensreise dieses bescheidenen Künstlers festhielt. Ein weltweites Publikum wurde Zeuge seines Talents, als der Film 2013 den Oscar gewann und Rodriguez endlich die globale Anerkennung brachte, die er verdiente. Obwohl Sixto Rodriguez uns verlassen hat, bleibt seine Musik und seine inspirierende Geschichte unvergessen.