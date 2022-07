Alexander Klaws: Emotionale Worte! So schlimm ist das bittere Aus wirklich für ihn

Für den Sänger ist die Zeit in der er nun nicht auf der Bühne stehen konnte, sehr hart gewesen. Er hätte "mit den Hufen scharrend zu Hause" gesessen. Doch damit ist nun Schluss! Schon in seinem Post gab sich der DSDS-Star zuversichtlich: "Es sieht danach aus, dass der Test mich aktuell am Donnerstag endlich auf Iltschi in die Arena reiten lässt". Und genau das tat er auch und feierte am vergangenen Donnerstag sein Comeback von seiner Zwangspause bei den Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Das freute nicht nur die Fans, auch dem Sänger war die Freude über seine Rückkehr auf die Bühne deutlich anzusehen.

