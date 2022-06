Ivy Quainoo: Aufregender Neuanfang! Erste Worte vor der "Hamilton"-Premiere

Seit deinem "The Voice of Germany"-Sieg hat sich bei dir viel getan. Mit "Hamilton" beginnt nun ein ganz neues Kapitel. Wie fühlt sich das für dich an? Welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf?

Für mich ist es ein Traum, bei Hamilton mitwirken zu können. Ehrlich gesagt habe ich mich vorher eigentlich gar nicht so im Musical-Geschäft gesehen, aber Hamilton hebt sich so krass von anderen Musicals ab – in der Ausführung, im Text, in der Geschwindigkeit –, dass es auch eine echte Herausforderung für mich ist. Und genau das suche ich: Etwas, das mich fordert.

Viele Musical-Fans können sich wahrscheinlich noch nicht ganz vorstellen, wie sich ein Meisterwerk wie "Hamilton" in die deutsche Sprache übersetzen lässt. Warum glaubst du, dass das Stück trotzdem gut bei den Zuschauern ankommen wird?

In meinen Augen ist Deutsch genau die richtige Sprache für die erste Übersetzung des englischen Originals – und Hamburg als Musical-Metropole genau der richtige Ort für die erste fremdsprachige Hamilton-Adaption. Schließlich ist Englisch sehr eng mit der deutschen Sprache verwandt und wir sind das Land der Dichter und Denker! Wer schon unsere Aufnahme des Songs "Alexander Hamilton" gehört hat, weiß ja auch, wie gut das Musical auf Deutsch funktioniert.