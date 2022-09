Alexander Klaws: Exklusiv! So sieht sein neues Leben aus

IT: Habt ihr auch schon viele Papa-Sohn-Abenteuer, wie in der Serie, erlebt?

AK: Wir haben sowieso immer Papa-Sohn-Tag, an dem er einen Wunsch äußern kann und wir entweder ins Jump-House gehen, oder irgendwas anderes schönes unternehmen. Gerade wenn man einen Bruder hat, der drei Jahre jünger ist, hat man auch hier und da vielleicht andere Interessen, oder möchte auch mal wieder was mit den Eltern alleine machen. Wir wechseln uns auch ab, ob das jetzt Flynn ist oder Lenny. Wir machen ganz viel zusammen, aber auch hier und da etwas alleine. Ich meine das auch wirklich so, nicht weil ich gerade hier sitze und den Gus im Rücken habe, wir sind echt Feuer und Flamme für die Serie. Jetzt wo Papi da noch einen Song singt umso mehr, also die freuen sich da richtig drauf!

IT: Aber deine Frau darf schon auch mal bei euren Ausflügen mit dabei sein oder?

AK: Ja, wir machen schon sehr viel, muss man schon sagen. Also während ich jetzt hier sitze, ist sie in St. Peter Ording am Strand.

IT: Hat sie auch etwas zu deiner Kooperation mit der Serie gesagt, wie findet sie das?

AK: Sie ist ja auch Teil der Disney Family. Sie hat auch schon "Jane" gespielt im Musical "Tarzan" und kennt Viele, von Jeff Lee über Thomas Schumacher. Das ist ja auch so eine kleine Family, mit der man immer wieder Kontakt hält und/oder schreibt: 'Wie ist das Wetter in New York?'. Man ist da schon eng verbandelt. Deswegen war das natürlich eine coole Geschichte, weil jetzt, wo man Kids hat, taucht man ganz anders ein in die Welt der Serien und guckt schon auch genau hin, was die Kinder im TV schauen.