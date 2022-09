Alexander Klaws: Neuanfang! Er hat sich selbst verloren

Diese Erkenntnis, wieder zu sich selbst zu finden, kam jedoch nicht von ungefähr. Seine Teilnahme bei "The Masked Singer" schien für ihn, wie eine Erleuchtung gewesen zu sein. Weiter verrät uns der Sänger, wie er nach dem Sieg der Show merkte, dass er wieder eigene Musik machen will und dabei auch offen für Neues ist: "Das hab ich bei 'The Masked Singer' wieder ein Stück weit gespürt! Man macht einfach Musik, ohne sich einem Vorurteil zu fügen. Es weiß ja keiner, wer in dem Kostüm steckt". Da können seine Fans ja gespannt sein, in welche Richtung sich der Musikstil des DSDS-Stars in Zukunft entwickeln wird.

