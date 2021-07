Max Kruse: Heiratsantrag bei Olympia! So hübsch ist seine Freundin

Spannende Spiele, strahlende Gewinner und enttäuschte Verlierer – Emotionen werden bei der Olympia in Japan großgeschrieben. Doch so emotional wie in diesem Jahr wurde es lange nicht mehr. Nach dem 3:2 Sieg der deutschen Nationalelf gegen Saudi-Arabien, hielt Fußballerspieler Max Kruse in einem ARD-Interview live um die Hand seiner Freundin an. Und die Auserwählte sagte Ja!