Der 48-Jährige habe die Kontrolle über weite Teile ihres Lebens übernommen, schreibt die "Let's Dance"-Jurorin in ihrem Buch. So soll er sich um Motsis Finanzen gekümmert haben und hielt angeblich die Hand über ihre durch Tanzkurse und TV-Auftritte eingenommenen Gelder. Von ihren eigenen Einnahmen habe sie lediglich eine Art Taschengeld erhalten, so Mabuses Behauptung. Darüber hinaus habe er stets kontrolliert, was sie esse und habe ihr ihren Wunsch nach einem gemeinsamen Baby und einer eigenen Tanzschule verwehrt.