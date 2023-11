Alfons Schuhbeck: Im Gefängis geht es dem Star-Koch immer schlechter

Ob das an der Ernährung liegt? Laut der "Bild"-Zeitung müsse sich Schuhbeck in der JVA mit einem Frühstück aus Brot, Margarine und zweimal wöchentlich Marmelade abfinden. Auch der Tagesablauf sei hart. Um 5.50 Uhr klingle bereits der Wecker, ab 7 Uhr rufe die Arbeit, von 11-12 Uhr beginne die Mittagspause, dann wieder Arbeit und um 19 Uhr gehe es ab in die Zelle.

Alfons Schuhbeck war im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung von 2,3 Millionen zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Ein harter Schlag für den Gourmet, der einst Prominente wie Charlie Chaplin und Queen Elizabeth II. bekochte.