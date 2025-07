Oliver Pocher: Knallharte Abrechnung mit Joko und Klaas

Na, da fühlt sich aber jemand übergangen! Oliver Pocher (47) hat in seinem Podcast mal wieder das gemacht, was er am besten kann: austeilen. Diesmal im Visier: Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41)! Der Vorwurf des Komikers? Die Kollegen hätten einfach keine Lust, ihn in ihre Sendungen einzuladen. Dahinter vermutet er, natürlich, Neid. "Man will doch eigentlich die besten Gäste in seiner Sendung", sinniert Olli gewohnt selbstironiefrei – und könnte damit, unfreiwillig, den eigentlichen Grund der vermeintlichen Ausgrenzung benannt haben.