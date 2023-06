Alicia Awa: Sensationelle News - 4 Jahre nach "DSDS"!

Heute ist Alicia erfolgreiche Pop- und R’n’B Sängerin und begeistert sogar Superstar Alicia Keys. Die Sängerin stellte zum 20. Jubiläum ihres Songs "If I Ain’t Got You" ein Orchester aus 74 Women of Color aus der ganzen Welt zusammen. Für das Musikvideo schlüpften alle Beteiligten in die Looks der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton." Alicia ist die einzige deutsche Musikerin, die dabei sein durfte.