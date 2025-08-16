Allegra Curtis: Sie ist knapp dem Tod entkommen

Das Drama begann mit einer Dickdarmschleimhaut-Entzündung 2023. "Ich war drei Monate im Krankenhaus und hatte insgesamt elf Monate lang eine Krankenschwester bei mir im Haus. Sie hat mein Leben gerettet, denn ich hatte eine offene Wunde am Bauch, konnte monatelang nicht gehen", erzählt Allegra. Zeitweise war ihr Zustand so kritisch, dass sie ins künstliche Koma versetzt wurde. "Durch die lange Zeit im Krankenhaus und die beiden großen OPs habe ich einen intensiven Angstzustand durchlebt, den ich allein nicht durchgestanden hätte."