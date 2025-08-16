Allegra Curtis: Sie ist knapp dem Tod entkommen
Allegra Curtis hatte es in den letzten Jahren wirklich nicht einfach! So geht es ihr heute ...
Allegra Curtis posiert auf dem roten Teppich.
Das Schicksal war selten gnädig mit Allegra Curtis (59), doch was sie zuletzt durchstehen musste, übertraf alles. Christine Kaufmanns († 72) Tochter hat Horror-Jahre hinter sich. Sie ist dem Tod knapp entkommen.
Das Drama begann mit einer Dickdarmschleimhaut-Entzündung 2023. "Ich war drei Monate im Krankenhaus und hatte insgesamt elf Monate lang eine Krankenschwester bei mir im Haus. Sie hat mein Leben gerettet, denn ich hatte eine offene Wunde am Bauch, konnte monatelang nicht gehen", erzählt Allegra. Zeitweise war ihr Zustand so kritisch, dass sie ins künstliche Koma versetzt wurde. "Durch die lange Zeit im Krankenhaus und die beiden großen OPs habe ich einen intensiven Angstzustand durchlebt, den ich allein nicht durchgestanden hätte."
Ihr Sohn war ihre größte Stütze
Immer eng an ihrer Seite: Sohn Raphael (22). Der junge Mann zog wieder zu seiner Mutter, ist ihre größte Stütze. "Mein Sohn ist ein Held", sagt sie leise. Allegra, die seit dem Tod ihrer berühmten Mama Christine 2017 wieder in den USA lebt, befindet sich nun auf dem Weg der Besserung.
Einen schönen Erholungsurlaub kann die Tochter von Hollywoodstar Tony Curtis († 85) sich aber nicht leisten. Vom Millionenerbe ihres berühmten Vaters sah sie nichts. "Alles ging an seine letzte Frau Jill Vandenberg (54). Sie trägt die Schuld daran. Aber ich glaube fest an Karma. Insofern wird sie das schon noch zu spüren bekommen", sagt Allegra. Sie selbst hat vor der Krankheit als Altenpflegerin gearbeitet. Doch das Allerwichtigste ist ihre Gesundheit – die sie jetzt mehr denn je zu schätzen weiß.
