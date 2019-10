Reddit this

In der Nacht zum Samstag schloss Alphonso Williams für immer seine Augen. Bevor er seinem Krebsleiden erlag, verbrachte der sympathische -Star ganze neun Wochen im Krankenhaus. Nun macht seine Ehefrau Manuela den behandelnden Ärzten schwere Vorwürfe.

Große Trauer um Alphonso

In einem langen -Post tippt sich die 57-Jährige den Schmerz von der Seele und verrät: „Alphonso wäre meiner Meinung nach heute noch am Leben, wenn nicht so viel von fachlicher Seite schief gelaufen wäre und das schon vor zwei Jahren.“ Scheinbar sagte dem Sänger nie jemand, dass mit seiner vergrößerten Prostata ein erhöhtes Krebsrisiko bestand. Die Krebs-Diagnose bekam er erst, als es schon zu spät war.

„Ich bin zutiefst unversöhnlich mit diesem Gedanken. Ich bin zutiefst unversöhnlich mit ignoranten, unmenschlichen und abgehobenen Menschen, die einfach nur Mist bauten und es heute ‚Verkettung unglücklicher Umstände‘ nennen und mir sagen: ,Entschuldigung, da lief wohl was schief‘.“

Manuela und Alphonso waren 37 Jahre lang ein Paar. Besonders heute –an ihrem Geburtstag- fehlt ihr der sanfte Riese sehr…

