Amal Clooney: Große Sorge um ihre Gesundheit

Wenn man sich aktuelle Bilder von Amal Clooney anschaut, ist die Sorge groß! Die Frau von George Clooney wird immer dünner! Mutet sie sich einfach zu viel zu?

George Clooney: Schockierende Enthüllung um Ehefrau Amal

Amal Clooney: Erschreckend dünn!

Wie amerikanische Medien berichten, soll Amal Clooney nur noch 49 Kilo wiegen - und das bei einer Größe von 1,75 m. Laut BMI viel zu wenig!

Freunde verraten, dass Amal Clooney durch den Stress als Mutter und auch Anwältin einfach nicht zum Essen kommt! "Sie trinkt Kaffee zum Frühstück, hat ein wenig Salat zum Mittagessen während sie E-mails beantwortet und gönnt sich am Abend einen viertel Teller Nudeln. Entweder ist sie am Telefon oder bei den Kindern. Und am 7.Mai co-moderiert sie auch noch die MET-Gala. Diese Frau ist einfach nicht zu stoppen", so ein Insider gegenüber "National Enquirer.

An einem Tag soll Amal Clooney sogar gar nichts gegessen haben. Am Abend hat sie dann ein wenig Babybrei ihrer Zwillinge genascht. Eine Tortur für den ohnehin schon sehr schlanken Körper!

George Clooney macht sich Sorgen um seine Frau!

George Clooney selbst muss mit ansehen, wie seine Frau immer dünner wird. Und er macht sich große Sorgen. Deswegen will er jetzt, dass sie mehr zu Hause ist, das Telefon abstellt und endlich mehr isst. Hoffentlich nimmt sich Amal Clooney seine Worte zu Herzen...