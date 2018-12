Amal und George Clooney: Jetzt packt ihre Schwester über die Ehe aus!

Reddit this

Ehe-Drama bei den Clooneys! Dieses Gerücht will seit Monaten nicht abreißen! Doch was ist dran?

ER will seine Freiheit haben, SIE hält ihn lieber an der kurzen Leine. Bei Amal und soll der Haussegen schief hängen.

George Clooney & Amal: Scheidungs-Schock nach 4 Jahren!

Amal und George Clooney: Scheidung?

Seit der Geburt der Zwillinge Alexander und Ella 2017, soll es bei den Hollywoodstars bergab gehen. Der 57-Jährige will trotz Ehefrau und Kindern weiterhin sein Jungesellenleben leben. Dazu gehören Partyabende mit Freunden und Ausflüge auf dem Motorrad auch dazu. Das passt seiner Angetrauten natürlich gar nicht. Amal soll sogar schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein.

Doch was ist dran an den Gerüchten?

Amal Clooney: Jetzt packt ihre Schwester aus

Eine die ganz nah dran ist, ist Tala Alamuddin, die Schwester der erfolgreichen Anwältin. Und die will nichts von einem Ehe-Drama wissen. In der bristischen "Grazia" erklärt sie jetzt: "Die weltweite Anerkennung [ihrer Arbeit] ist für uns alle unermesslich lohnend und ich bin so stolz, wie ich nur sein kann. Diese große Frau, meine Schwester, sie hat einen unglaublich großartigen Mann und eine Familie, die sie einfach verehrt."

Ob das die Gerüchte endlich verstummen lässt?