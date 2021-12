Amalia der Niederlande: Öffentliche Tränen! Sie zerbricht unter dem Druck der Krone!

Prinzessin Amalia (18) feierte jetzt gerade diesen besonderen Geburtstag, doch glücklich wirkte sie keineswegs. Denn für die zukünftige Königin der Niederlande bedeutet die Volljährigkeit noch mehr Verantwortung und Pflichten. Je älter sie wird, desto näher rückt auch der Thron. Der Druck, stets alles richtig zu machen, ist schon jetzt für die junge Prinzessin enorm. "Sie hat gut angefangen und ich bin mir sicher, dass sie sehr gut weitermachen und zu einem vernünftigen Menschen heranwachsen wird", lobte Ex-Königin Beatrix (83) ihre Enkelin vor Kurzem.

Ein Lob, das nach hinten losging. Denn die älteste Tochter von Königin Máxima (50) und König Willem-Alexander (54) leidet auch unter den hohen Erwartungen ihrer Familie. Droht sie, an dem Druck der Krone zu zerbrechen? Erst kürzlich gab Amalia in einem Interview zu, seit ihrer Kindheit in Therapie zu sein: "Auch heute suche ich mir gelegentlich noch Hilfe. Manchmal wird alles etwas viel für mich", zeigte sich das Geburtstagskind ganz offen und gab tiefe Einblicke in seinen Seelenzustand.

Alarmierend! Als Kind wurde Amalia von ihren Mitschülern gehänselt, heute schaut die ganze Welt auf sie und wartet quasi nur auf einen Fehler. Ein schwerer Weg, der vor ihr liegt...