Prinz William & Herzogin Kate: Weihnachtsfoto verrät süße Botschaft!

Aber was ist nun der Grund für dieses nicht so ganz weihnachtliche Motiv? Normalerweise wird die royale Familie für die Weihnachtsfotos immer auf ihrem Landsitz Anmer Hall abgelichtet. Doch dieses Jahr wählten sie Jordanien als Kulisse aus. Der Grund: Herzogin Kate verbindet viel mit diesem Land! Nicht nur, dass die Herzogin von Cambridge dort als Kind zwei Jahre lang gelebt hat, da ihr Vater Michael Middleton dort als Pilot tätig war, sondern auch, weil sie ihren Mann William, als er 2018 in den Mittleren Osten reiste, nicht begleiten konnte, da sie mit Louis schwanger gewesen war. Darüber sei die Herzogin "sehr traurig" gewesen. Das nahm sich Prinz William dieses Jahr zum Anlass seiner Kate damit eine Freude zu machen und das Familienfoto aus dem Jordanien-Urlaub als Hommage an seine Frau für die Weihnachtskarte auszuwählen. Hach, wie romantisch!

Auf dem Foto legt der britische Thronfolger liebevoll seine Hand auf das Bein seiner Kate und sie tut es ihm gleich. Eine Geste, die zeigt - ja, wir gehören zusammen! So eine rührende Familienidylle der britischen Royal-Family of Cambridge ist wirklich zum dahinschmelzen!

