Amira Aly: Angst-Geständnis von Pocher-Ex – "Fühle mich nicht mehr sicher!"

Die Trennung von Oliver Pocher (46) hat für Amira Aly (32) einige Veränderungen mit sich gebracht. Unter anderem ist sie aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen. Mit den Kindern lebt sie nur ein kleines Stück entfernt von ihrer alten Bleibe, doch einen Haken hat das Ganze: Amira ist mit den Kindern viel alleine. In der Moderatorin weckt das aktuell ungute Gefühle. Sie fühlt sich teilweise nicht mehr sicher – und das könnte nun Konsequenzen haben.

In ihrem Podcast "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima berichtet sie jetzt von ihren Ängsten. Diese kämen nicht von ungefähr. In der letzten Zeit sei es in ihrer Nachbarschaft nämlich vermehrt zu beängstigenden Vorfällen gekommen. So sei bei ihren Nachbarn mehrfach versucht worden, einzubrechen. Ihr Nachbar hat deshalb bereits einen Plan und der hat jetzt auch Amira auf eine Idee gebracht.