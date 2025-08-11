Am Sonntag meldet Amira sich vom Sofa aus bei ihren Fans. "Ich habe einfach keine Kraft mehr. Wirklich keine Energie. Die Wahrheit ist, ich bin einfach komplett leer. Mein Akku ist leer. Ich habe keine Energie, keine Kraft, keine Motivation", klagt sie. Der Umzugsstress belastet sie so sehr, dass sie es nicht einmal schafft, zum Sport zu gehen oder zu backen. Dinge, die ihr vorher eigentlich viel Freude bereitet haben. "Ich schaff’s einfach nicht. Ich habe die Kraft nicht. Ich habe die Nerven auch gar nicht", sagt sie offen.