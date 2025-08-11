Amira Aly macht ehrliches Geständnis: "Habe die Kraft nicht"
Amira Aly stößt derzeit an ihre Grenzen. Auf ihrem Instagram-Kanal legt sie eine ehrliche Beichte ab ...
Amira Aly freut sich auf ihr neues Haus. Doch der Umzugsstress macht ihr zu schaffen.
© IMAGO / Future Image
Amira Aly (32) bereitet sich gerade schon tatkräftig auf ihren Umzug vor. Bald zieht sie endlich in ihr rund 400 Quadratmeter großes Traumhaus in Köln. Obwohl sie ein Umzugsunternehmen beauftragt hat, kann sie es nicht lassen, fleißig Kartons zu packen und die Zimmer leerzuräumen. Doch dabei stößt die dunkelhaarige TV-Schönheit derzeit an ihre Grenzen. Im Netz legt sie eine ehrliche Beichte ab ...
Amira hat keine Kraft mehr
Am Sonntag meldet Amira sich vom Sofa aus bei ihren Fans. "Ich habe einfach keine Kraft mehr. Wirklich keine Energie. Die Wahrheit ist, ich bin einfach komplett leer. Mein Akku ist leer. Ich habe keine Energie, keine Kraft, keine Motivation", klagt sie. Der Umzugsstress belastet sie so sehr, dass sie es nicht einmal schafft, zum Sport zu gehen oder zu backen. Dinge, die ihr vorher eigentlich viel Freude bereitet haben. "Ich schaff’s einfach nicht. Ich habe die Kraft nicht. Ich habe die Nerven auch gar nicht", sagt sie offen.
Amira gesteht: Man sage ihr zwar immer wieder, wie stark sie sei und wie viel sie mache, doch die Realität sähe anders aus. "Mein Geduldsfaden ist gar nicht mehr sichtbar", gibt sie zu. "Von daher hoffe ich, dass ich bald einfach wieder normale Probleme habe und nicht so viele andere. Ihr seht ja wirklich nur drei Prozent und die 97 Prozent, die ihr nicht seht, das ist wirklich sehr viel Papierkram. Sehr viele andere Baustellen auch."
Bleibt zu hoffen, dass der Stress bald vorbei ist und Amira sich endlich wieder auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren kann – zusammen mit ihrem Partner, Moderator Christian Düren (35), der mit ihr zusammen in das neue haus ziehen wird.