Amira Aly: Rosarote Brille! Macht sie einen großen Fehler?

Doch dann fand Amira Gefallen am Leben im Scheinwerferlicht und ist drangeblieben. Was folgte, waren ein gemeinsamer Podcast, viele Auftritte in TV-Shows oder bei Veranstaltungen, mit Olli nahm sie sogar einen Song auf. Amira war eng verknüpft mit ihrem Mann. Jeder Schritt wurde unter die Lupe genommen, ständig standen die beiden unter Beobachtung. Und Paare, die eng zusammenarbeiten, kennen die knifflige Situation: Was, wenn man privat üblen Zoff hat? Wie funktioniert man bei der Arbeit? Wie kann man Gefühle unterdrücken, professionell sein? Im Fall eines Paares, das in der Öffentlichkeit steht, sind noch viel mehr Augen auf sie gerichtet, die sie beobachten, bewerten.