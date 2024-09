Amira Aly: Nach der Scheidung - der Zoff geht weiter

Nach schier endlosem Schlagabtausch sind die Pochers endlich geschieden, Amira nahm nach heftigem (und selbstverständlich öffentlich ausgetragenen) Namensstreit sogar wieder ihren Mädchennamen Aly an. Eigentlich, sollte man meinen, könnte jetzt so langsam mal Ruhe einkehren.

Doch schon kracht es wieder: Seiner Ex sei es immer nur ums Geld gegangen, ätzt Oliver. Amiras siegreicher Auftritt bei "Schlag den Star" scheint ihm dabei in die Karten zu spielen, wirft zumindest ein paar Fragen auf. Denn obwohl es bei den Promi-Kandidaten üblich ist, das Preisgeld wenigstens teilweise zu spenden, sackte sie lieber alles selbst ein, was bei vielen ihrer Follower auf harsche Kritik stieß.