Amira Aly: Sauer! So heftig reagiert sie auf Bruder Himas Auftritt bei Ex Pocher

Das Liebes-Aus von Amira (32) und Oliver Pocher (46) war alles andere als einvernehmlich. Die Trennung wurde 2023 schnell zum Rosenkrieg – und auch heute kommen die Eltern zweier Kinder nicht besonders gut miteinander aus. Immer wieder ist ihr Verhältnis auch in der Öffentlichkeit Thema. Zuletzt sprach Amiras Bruder Hima (34) mit Olli in dessen Podcast über das Beziehungsende und äußerte zu der Art und Weise deutliche Kritik. Dass Hima überhaupt Gast in dem Podcast ihres Exmannes war, scheint Amira allerdings gar nicht zu passen ...

In ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder hat, kam Himas Gastauftritt sofort zur Sprache. Dass Amira wenig begeistert davon war, wurde schnell deutlich. "Ich spare mir jetzt sämtliche Sprüche darüber", erklärte sie tadelnd. Abgehakt war das Thema damit aber nicht. Amiras Bruder versuchte sich zu erklären und machte die Sache damit nur noch schlimmer.