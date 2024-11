Oliver Pocher packt aus: Sandy Meyer-Wölden und Amiras Bruder Hima ein Paar?

Es dauerte nicht lange, bis Oliver Pocher in der Show für wilde Spekulationen sorgte. Immer wieder ließ der Komiker vielsagende Kommentare fallen. Als es darum ging, dass Oliver Pocher seinen Podcast "Die Pochers", den er ursprünglich mit Amira hatte, jetzt mit Sandy weiterführt, während Amira mit Burder Hima einen neuen Podcast starten musste, schlug Sandy scherzhaft vor, sich als Nächstes für ein neues Format mit Hima zusammenzutun. "[Oder] ihr macht Liebesleben – da könnt ihr ja ganz normal weitermachen“, unkte Pocher daraufhin in Richtung der beiden – eine Aussage, die Fans durchaus hellhörig werden lassen dürfte. Immerhin sind es eigentlich Amira und Hima, die für "Liebes Leben" gemeinsam vorm Mikro sitzen. Pochers Aussage macht also wenig Sinn - es sei denn, Hima und Sandy haben im wahren Leben ein gemeinsames Liebesleben! Was läuft wirklich zwischen den beiden?

Sandy gab zu, dass sie und Hima viel Zeit miteinander verbringen und sogar gemeinsam meditieren. Nervös lachte sie über Pochers Andeutungen hinweg, während dieser weiter Öl ins Feuer goss. So plauderte er aus, dass Sandy einmal beim Meditieren neben Hima eingeschlafen sei – während dieser oberkörperfrei war. "Hima zeigt halt gerne seinen Twelf-Pack", stichelte Pocher.