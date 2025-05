Amira Aly: Traurige Beichte! Ihre Vergangenheit hätte sie fast gebrochen

Was danach folgte, klingt wie aus einem düsteren Film: Nächte in einer Garage, Tage im Park ohne Nahrung, keine Hilfe in Sicht. "Ich hatte nichts zu essen, kein Geld", berichtet sie – und gesteht sogar, Schokolade aus einem Supermarkt gestohlen zu haben, um nicht zu verhungern. Der absolute Tiefpunkt: Eine Nacht in einer Jugendnotschlafstelle, die sie nur bis morgens um acht Uhr bleiben durfte. "Das war mein Tiefpunkt", sagt sie mit zitternder Stimme.