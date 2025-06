Amira Aly und Christian Düren: Süße Überraschung ein Jahr nach dem Liebes-Outing!

Im Sommer 2024 machten Amira Aly (32) und Christian Düren (35) ihre Liebe offiziell und absolvierten ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team und absolut happy. Christian kennt auch schon Amiras Söhne und soll in diesem Jahr mit ihr in ihr Traumhaus ziehen. Da wird es wohl an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen ...