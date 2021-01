Amira Pocher: Autsch! Laser-Behandlung für ihre Brustwarzen

Brustwarzen-Laser gegen Risse

Zum Glück haben Mama und Kind sich mittlerweile einigermaßen erholt und genießen ihre gemeinsame Zeit. Doch nun gibt es schon das nächste Problem: Amira leidet unter Still-Schmerzen! Dabei entstehen nämlich kleine Risse an ihren Brustwarzen, die ziemlich schmerzhaft sein können. Alle drei Stunden legt die dunkelhaarige Schönheit ihr Baby an.

Doch Amira weiß, wie sie sich helfen kann! "Ich lasse mich jeden zweiten Tag von meiner Hebamme lasern (Kaltlaser) und kann jeder stillenden Mami mit Schmerzen nur 'Retterspitz' empfehlen", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Durch die Lichtstrahlen heilen die Brustwarzen offenbar etwas besser. Weitere Ratschläge lässt sie sich allerdings nicht entlocken. "Jede Mama ist einzigartig und weiß, was zu tun ist, wenn es so weit ist", erklärt sie.

