Amira Pocher: Babybauch-Hammer! Sie überrascht mit süßer Kugel

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Amira ein Bild, auf dem sie schwanger ist. Doch wer jetzt denkt, dass noch ein Baby unterwegs ist, liegt falsch. Die Ehefrau von Oliver Pocher kramte lediglich ein altes Foto von sich raus. Auf die Frage eines Fans, ob noch weitere Kinder kommen, stellt sie klar: "Aääähm... Erstmal nicht. Die Kinder brauchen so unglaublich viel Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Die will ich ihnen gerade nicht nehmen müssen." Doch wer weiß, ob sie ihre Meinung in ein paar Jahren doch nochmal ändert...