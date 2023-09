Amira Pocher: Bereit für eine neue Liebe? Überraschung nach dem Ehe-Aus

Die Trennung des bekannten Promi-Paares, und das auch noch im verflixten siebten Beziehungsjahr, war für die meisten Beobachter keine große Überraschung. Schließlich hatten die beiden seit vielen Wochen kein Geheimnis daraus gemacht, dass es in ihrer Ehe kriselte – und schon davor war im gemeinsamen Podcast der Pochers immer wieder deutlich geworden, wie uneinig die Partner sich in vielen Dingen waren. Regelmäßige Zuhörer konnten geradezu verfolgen, wie sie sich innerlich immer mehr voneinander zu entfernen schienen. Auch äußerlich waren Amira und Oliver auf sichtlich gegenläufigem Kurs: Während die sportliche Amira auch nach zwei Schwangerschaften einen Traum-Body vorweisen konnte, ließ sich der Vater ihrer Kinder sich ihrer Meinung nach wohl ein wenig gehen. Was ihr offenbar mehr und mehr ein Dorn im Auge war.

"Mal im Ernst: Jetzt entwickle doch mal den Ehrgeiz, für dich selber, ein geiler alternder Mann zu werden", maßregelte sie ihn öffentlich. Und bemängelte pikiert: "Weißt du, was mir aufgefallen ist? Je dicker du wirst, desto mehr ziehst du dich aus. Bei jeder Gelegenheit." Scherzhaft bot sie ihm sogar Geld an, wenn er dafür derlei peinliche Auftritte unterlassen würde: "Wie viel müsste ich dir denn dafür zahlen?" Doch dann war Schluss mit lustig, wobei Ollis Bauchpartie vermutlich nur einer der Trennungsgründe war. Aber vielleicht nicht der unwichtigste. Die Entscheidung, Schluss zu machen, sagt er, ging von ihr aus. Entsprechend härter scheint er am Ehe-Aus zu knabbern zu haben, wurde sogar wieder mit Ehering gesichtet. Amira scheint die Vergangenheit derweil abgehakt zu haben und arbeitet fleißig an einem noch weiter optimierten After-Trennungs-Body: Sie joggt, stemmt 20-Kilogramm-Hanteln und schwitzt unter Anleitung eines Personal-Trainers. Wie es aussieht, will sie fit für die Zukunft sein – eine Zukunft ohne Oliver …