Amira Pocher: Heftige Vorwürfe! Jetzt bricht alles zusammen

Das geht nicht nur vielen Follower*innen, sondern auch Rapper Gzuz gehörig gegen den Strich. "Aber gegen andere Influencer schießen, die versuchen, mit Werbung Geld zu machen. Euch beide habe ich gefressen, Oliver Pocher und Amira Pocher. DOPPELMORAL DES GRAUENS!", ätzt er jetzt in seiner Story. Und was sagt Amira selbst zu dem Angriff? Die hüllt sich bisher in Schweigen und wirbt weiter für ihre Nagellacke...

