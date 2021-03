Oliver Pocher: Influencer-Zoff - Jetzt geht es ihm an den Kragen

Anne kritisiert Olli

In ihrer Instagram-Story kritisiert Anne das Verhalten von Olli scharf. "Er ist derjenige, der genau weiß, was er mit seiner Bildschirmkontrolle anrichten kann, damit eine eigene TV-Show bekommen hat und seinen Lebensunterhalt damit verdient, anderen ihre Fehler öffentlich zu zeigen", meckert sie. "Jeder, der schon mal Mobbing erfahren musste, weiß einfach, wie schlimm das ist." Es sei besonders schlimm, wenn man in der Öffentlichkeit steht und am Tag tausende Nachrichten bekommt.

"Wenn du dann postet, heulst und echt am Ende bist, tritt er nochmal nach und sagt: 'Hey, du bist eine Schauspielerin!'", fügt Anne enttäuscht hinzu. Doch sie glaubt auch nicht daran, dass Olli oder seine wütenden Anhänger ihr Verhalten ändern werden. "Es wird weitergehen. Was soll ich kleiner Pups da anrichten? Die Leute werden trotzdem weiter hetzen, sie werden weiter hassen, sie werden mobben und weiter solche Nachrichten schreiben", klagt die Ex-"BTN"-Darstellerin.